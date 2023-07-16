Прикордонники знищили під Бахмутом бліндаж з росіянами [ Редагувати ]
Українські прикордонники знищили бліндаж з російськими військовими поблизу Бахмута на Донеччині. Було ліквідовано щонайменше чотири загарбника. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Ефектна та ефективна робота аеророзвідки та мінометників: прикордонники знищили бліндаж з окупантами під Бахмутом. Щонайменше 4 загарбників ліквідовані, - йдеться у повідомленні.
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