Народна депутатка та член комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Ірина Борзова в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заявила, що росіян та білорусів можуть допустити до Олімпіади.

"Україна продовжує надалі працювати, аби не допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Україна ніколи не погодиться з ганебною політикою Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання. Своєю чергою МОК прагне закрити очі на всі злочини і дозволити російському диктатору, як колись зробив Гітлер, використати спорт у пропаганді. На сьогодні Україна має підтримку 36 країни світу, які підписали спільну заяву щодо не допуску росіян і білорусів на змагання", - каже вона.

Вона додала, що Україна закликає уряди країн світу не видавати візи росіянам та білорусам, яких допустили до змагань, в тих країнах, де будуть проходити спортивні турніри.

"Насправді МОК має дуже ганебну позицію щодо Олімпіади, тому що голова МОК Томас Бах має давні стосунки з путіним і він завжди хотів зробити Олімпіаду комерційною. І спонсорами дуже часто були великі російські компанії, тому від МОК можна очікувати все що завгодно, але Україна має працювати далі. Ми сподіваємося, що Франція, де будуть проходили Олімпійські ігри, просто не відкриє візи", - сказала вона.