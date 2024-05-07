20 країн-членів Євросоюзу вирішили бойкотувати інавгурацію на наступний президентський термін володимира путіна, вважаючи його диктатором. Проте, за даними Reuters, ще 7 країн ЄС планують взяти участь у цій події, надіславши своїх представників.

Відомостей про участь Великобританії у спробі легітимізації лідера росії поки немає.

ЗМІ росії повідомили, що Кремль запросив глав усіх іноземних дипломатичних місій у Москві на цю подію.

Неназваний європейський дипломат розповів Reuters, що 20 країн-членів ЄС збираються бойкотувати інавгурацію, але ще 7 країн планують відправити своїх представників.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель виступив проти участі ЄС у цьому заході, повідомив речник Петер Стано з Брюсселя.

Міністерство закордонних справ Німеччини також заявило, що не буде брати участь у "інавгурації".

Країни Балтії, які наразі не мають своїх представників у Москві, категорично відмовились від відвідування цього заходу.