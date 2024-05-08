Попри спроби вийти з міжнародної ізоляції, Володимир Путін втрачає підтримку навіть "давніх друзів", таких як екс-президент Молдови Ігор Додон. Про це у Facebook пише політолог Олексій Голубуцький.

В очікуванні "післяінавгураційного" наступу Росії з’явились певні відомості про неоднозначні рухи і на іншому нашому кордоні: екс президент Молдови Ігор Додон пару тижнів тому зустрівся з послом Великої Британії.

"Деякі джерела твердять, що під час цієї зустрічі було зроблено і абсолютно неочікувану заяву: Додон нібито обіцяв британцям, що у разі своєї перемоги на виборах президента не блокуватиме військову операцію України проти російських військ на території Придністров'я. Якщо це правда, то це дуже серйозно для нас. Бо ліквідація російського анклаву в тилу Одеської області давно назріла" - зазначив Голубуцький.

Розворот раніше проросійського екс-президента Молдови Ігоря Додона в бік Європи та цивілізованого світу Олексій Голубуцький пов'язує з санкційним тиском на РФ та зменшенням фінансування "Кремлівських сателетів", а також з відкритими кримінальними справами у відношенні Ігоря Додона.