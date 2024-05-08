Екс-президент Молдови Ігор Додон відвернувся від Путіна та веде перемовини з британцями - політолог Голубуцький [ Редагувати ]
Попри спроби вийти з міжнародної ізоляції, Володимир Путін втрачає підтримку навіть "давніх друзів", таких як екс-президент Молдови Ігор Додон. Про це у Facebook пише політолог Олексій Голубуцький.
В очікуванні "післяінавгураційного" наступу Росії з’явились певні відомості про неоднозначні рухи і на іншому нашому кордоні: екс президент Молдови Ігор Додон пару тижнів тому зустрівся з послом Великої Британії.
"Деякі джерела твердять, що під час цієї зустрічі було зроблено і абсолютно неочікувану заяву: Додон нібито обіцяв британцям, що у разі своєї перемоги на виборах президента не блокуватиме військову операцію України проти російських військ на території Придністров'я. Якщо це правда, то це дуже серйозно для нас. Бо ліквідація російського анклаву в тилу Одеської області давно назріла" - зазначив Голубуцький.
Розворот раніше проросійського екс-президента Молдови Ігоря Додона в бік Європи та цивілізованого світу Олексій Голубуцький пов'язує з санкційним тиском на РФ та зменшенням фінансування "Кремлівських сателетів", а також з відкритими кримінальними справами у відношенні Ігоря Додона.
Ніхто такого не очікував, якщо не брати до уваги той скромний факт, що кримінальна справа проти Додона поставлена на паузу до 2025 року. Скажімо, раніше Додон називав Крим російським - а тепер він уже посоромився це зробити. Сказав, що "не відповідатиме на це запитання". Цікава тенденція загалом: досвідчені путінські сателіти пробують відвалитись від патрона - чи то під тиском кримінальних проваджень, чи інших обставин... Так і Орбан може стати наступним.
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