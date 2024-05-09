Нацбанк випустив пам’ятну монету "День Європи" (відео) [ Редагувати ]
Національний банк України 9 травня ввів у обіг нову пам’ятну монету "День Європи". Вона присвячена єдності України з Європою, нашим спільним цінностям та прагненню до мирного і процвітаючого майбутнього.
На аверсі монети по центру розміщено стилізований тризуб, символ України. Ліворуч від тризуба зображено офіційне гасло Європейського Союзу ЄДНІСТЬ У РІЗНОМАНІТТІ (угорі півколом) та напис УКРАЇНА (поруч із тризубом, вертикально).
Унизу монети зазначено номінал 5 з графічним символом гривні, рік карбування – 2024 (вертикально) та малий Державний Герб України. Праворуч від тризуба зображено квітковий орнамент, який символізує процвітання та самобутню культуру держави, а також логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено абревіатури EU та UA, які, переплітаючись, створюють візуальний символ єдності України та Європи. Дві літери "U" є ніби одним цілим, формуючи образ нового життя, що проростає під егідою Європейського Союзу. Навколо написів ДЕНЬ / ЄВРОПИ / EUROPE / DAY зображено дванадцять зірок, як і на прапорі ЄС, що символізують єдність, цілісність і гармонію народів Європи.
Художник - Фандікова Наталія, скульптор - Демяненко Анатолій. Тираж пам’ятної монети "День Європи" - 50 000 штук. Маса - 16,54 грами, діаметр - 35 мм.
Монета виконана з нейзильберу, якість карбування - спеціальний анциркулейтед, гурт рифлений.
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