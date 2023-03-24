Окупація, обстріли, розграбовані будинки та покалічені долі: як живуть люди в селищі Козача Лопань, що межує з росією

Звідси до ворога - усього кілька кілометрів. Обстріли тут й досі трапляються доволі часто, але місцеві запевняють: козацького духу не зламати, адже селище має відповідну назву - Козача Лопань.