У Бучі презентували пам'ятну монету "Крила Свободи" [ Редагувати ]
У Бучі презентували пам'ятну монету "Крила Свободи". Символічно це сталося перед річницею визволення населеного пункту з-під окупації. Монету створили волонтери, які під обстрілами евакуйовували людей. Сувенір можна буде придбати. Куди підуть кошти? І кому присвячені "Крила свободи"? Яна Танчак -про все детально.
Яна Танчак, кореспондентка:
Пам'ятну монету "Крила свобода" волонтери, які займалися евакуацією людей з Ірпеня і Бучі, присвячують тим військовим, які боронили аеропорт Гостомель у перші години повномасштабного вторгнення.
Ігор Литвинюк, волонтер, засновник благодійного фонду:
Вона присвячена подвигу Національної гвардії України 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Сергія Мизальчука. Іменно ці військовослужбовці своїми злагодженими діями не дали можливості підготовленим частинам, які намагались десантуватися і штурмували нас на гелікоптерах, зупинити ворога.
Олександр Ячок, волонтер:
Це дуже важливо зараз нам зберегти ось цю пам'ять, зберегти ось цю ідентичність, ось цю біль і зберегти цих свідків і ці артефакти.
Яна Танчак, кореспондентка:
На аверсі монети - історичний Герб Гостомеля. На реверсі - український легендарний, найбільший у світі літак "Мрія", який спалили росіяни, виривається з полум'я. Монету передадуть військовим, які боронили гостомельський аеропорт. Окрім цього її виставили на продаж. Усі кошти підуть на придбання автомобілів швидкої допомоги, спецобладнання для евакуації цивільного населення в районах бойових дій.
Ігор Побочій, волонтер:
Ми тратимо кошти на автомобілі, ми тратимо кошти на топливо. Потрібно везти те, шо необхідно. Необхідно медикаменти, засоби гігієни.
Яна Танчак, кореспондентка:
Волонтери закликають усіх не забувати, що в Україні триває війна і допомагати наближати перемогу.
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