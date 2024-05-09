Під час останнього масованого ракетного обстрілу у ніч на 8 травня росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК, там серйозно пошкоджено обладнання. Також ворожі ракети вивели з експлутації дві ГЕС.

Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, з 18:00 до 23:00 в години вечірнього піку у всіх регіонах, крім Херсонської області, застосовуються обмеження промислових споживачів.

Українців також просять зменшити використання енергоємних приладів у пікові години, особливо ввечері з 17:00 до 22:00.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

"Було завдано удару по об'єктах генерації, також пошкоджувались лінії електропередач, оператори системи передачі. Це привезло до чергових втрат і генерації, і пошкодження системи передачі. На жаль, нам сьогодні доводиться, особливо в пікові години, обмежувати електроенергію для промисловості і залучати аварійний імпорт від країн-сусідів для того, щоб збалансувати систему та покривати споживання...

Збитки значні, ми продовжуємо оцінювати збитки від останніх атак, тому що тривають розбори завалів, триває оцінка пошкодженого обладнання, триває оцінка того, що можна відновити.

Якщо говорити про дефіцит, то залучається зараз екстренний імпорт, десь в обсязі 3% від загального споживання... Ситуація в енергосистемі залишається складною. Не втомлююся просити наших споживачів, як промисловість, так і побутових споживачів економно споживати електроенергію, особливо в пікові години", - закликала Гринчук.