Дві ГЕС вивели з експлуатації через російські обстріли [ Редагувати ]
В Україні вивели з експлуатації дві ГЕС, які постраждали внаслідок російських обстрілів 8 травня.
Про це повідомляє "Укргідроенерго".
На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 8 травня російські війська атакували Україну 55 ракетами різних типів та 21 ударний дроном, 59 ворожих повітряних цілей вдалося знищити.
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