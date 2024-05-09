Жителі Криворіжжя почали отримувати питну воду через новий магістральний водогін. І це вперше після підриву росіянами Каховської ГЕС. Підрядникам та будівельникам для цього довелося пройти непрості випробування. І вже на завершальному етапі наступна гілка, яка має пустити воду для жителів Нікопольщині. Детальніше - Олена Мендалюк розповість.

Олена Мендалюк - кореспондентка:

11 місяців у кілька змін, фактично цілодобово, фахівці працювали над зведенням магістрального водогону. Від самого початку його називають історичним. По-перше, через масштаби, по-друге, через стислі терміни реалізації.

Стислі терміни - необхідно повернути в райони воду. А її не стало після того, як армія країни-агресорки у червні 2023 скоїла терористичний акт техногенного характеру - підірвала дамбу Каховської ГЕС.

Олексій Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України:

Під ризиком постачання води було 1,5 мільйона людей. Тут сконцентровано понад 10 відсотків ВВП нашої держави. Тому це був принциповий проєкт для нашої держави. Тому вже на 3 день після трагедії, після руйнації дамби почались відповідні роботи.

Такого будівництва магістральних водогонів не було за останні 30 років: три гілки труб загальною протяжністю у понад 150 кілометрів. Тож розробляли проєкт і споруджували його одночасно. Перший виклик - звести насосну станцію.

Микола Тимофеєв, генеральний директор компанії-підрядника:

Споруда дійсно знаходиться у воді, вона знаходиться нижче рівня води. Тому величезна кількість шпунтового спорудження була забита для того, щоб побудувати дану конструкцію. І для того, щоб це все прийшло до реальності. Будівельники, монтажники, у нас доходило до того, що за одну робочу зміну потрібно було уложити орієнтовно 3 тисячі кубічних метрів бетону, це безперервна була заливка.

Будівництво мало тривати щонайменше пів року, аби подати у крани людей бодай технічну воду. А водночас прокладали альтернативний водогін.

Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради:

Було майже одразу виділено 380 мільйонів гривень, які пішли на те, щоб з ГЕСівського водосховища побудувати гілку, яка фактично до сьогоднішнього дня забезпечувала Кривий Ріг і Криворізький район водою.

Олександр Вілкул, голова ради оборони Кривого Рогу:

Ми побудували також унікальний проєкт - це три водогони, дві насосні станції. З Кресівського водосховища йде в Маківське водосховище. І фактично 10 місяців Кривий Ріг та Криворізький район прожили за рахунок води з Кресівського водогону.

Тим часом на будівельних майданчиках магістрального водогону кипіла робота. Працювало понад тисячу робітників, залучили сотні одиниць важкої техніки. Насоси, труби та інші комплектувальні скуповувалися по всьому світу. Лише 25 відсотків - вітчизняного виробництва. Цей масштабний проєкт засвідчив, що потрібно розбудовувати українські підприємства.

Олена Шуляк - народний депутат:

Наші основні завдання, щоб наші будівельні компанії, виробники мали доступ, мали змогу до усіх державних програм. Для того, щоб виробництво було розташоване тут, щоб тут створювались робочі місця, додана вартість і сплачувалися податки.

На сьогодні магістральний водогін готовий на 93 відсотки.

Юрій Яндульський, заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Інший масштабний проєкт - це Марганець-Нікополь-Покров, по ступеню готовності десь близько 90 відсотків.

Визначили балансоутримувача, обговорюємо з міськими водоканалами укладання відповідних договорів на постачання води.

Мустафа Найєм, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури:

Оприлюднили на кожен вид матеріалів кошториси. Що стосується кінцевої вартості проєкту. Ми скажемо, коли будуть зариті усі акти. Ми зможемо підписатися і ця ціна теж буде оприлюднена.

Ділянку водогону Інгулець-Південне завдовжки майже 40 кілометрів уже запущено. У кранах криворіжців та жителів району вперше від часу підриву Каховської ГЕС з'явиться питна вода. Тепер на таке чекають у Зеленодольській, Апостолівській і Грушівській громадах - це понад 125 тисяч людей.

Євген Ситниченко - начальник Криворізької районної військової адміністрації:

Зараз там задіяно понад 10 машин, які працюють на підвозі і цілодобово майже вони задіяні, допомагають людям у цьому становищі. То зараз, коли запуститься, система наповниться водою і вода вже буде централізовано, цілодобово.

Насоси запущено, система заповнюється водою і вже до 10 травня у споживачів буде стале централізоване водопостачання.