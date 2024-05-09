Сполучені Штати припинять постачання зброї Ізраїлю, якщо той продовжить наступ на Рафах. Позицію Вашингтона підтвердив Джо Байден. У Ізраїлі такі заяви назвали розчаруванням і продовжують, як там кажуть, точкову контртерористичну операцію. Два дні тому сили ЦАХАЛу захопили КПП Рафах та почали просуватися у місто - останній оплот ХАМАСу в Секторі Гази. Що відбувається у палестинській автономії? Та яку тактику вибрав Ізраїль? У матеріалі Ольги Жидецької.

Клуби диму від вибухів здіймаються над Рафахом - це прикордонне з Єгиптом місто на Півдні Сектору Гази.

Від початку бойових дій його населення зросло більш ніж учетверо. Адже сюди евакуювалося близько 1,5 мільйона палестинців, що втекли з Півночі та центральної частини анклаву. Виїхали вони за рекомендацією Ізраїлю, як до безпечного місця. І нині настрої в місті, яке щодня під обстрілами, панічні.

Тарек Бахлул, житель Рафаха:

Ситуація страшна, ситуація страшна. Я зі своїм другом намагався забрати свої речі, але ми не змогли. Ізраїльські військові дали нам час, щоб піти. Але цього недостатньо, щоби зібратися. Щохвилини чуєш ракету і не знаєш, куди вона впаде.

На думку ізраїльських спецслужб, у Рафаху перебуває керівництво ХАМАСу, вичавлене сюди з решти автономії. Тому уряд єврейської держави вважає необхідною воєнну операцію в місті для знищення верхівки радикалів. Ті досі утримують сотню ізраїльських заручників, захоплених під час атаки 7 жовтня. Їх використовують як важіль у переговорах щодо перемир'я. Однак прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслює: ЦАХАЛ увійде до Рафаха незалежно від результатів перемов.

Біньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Ізраїль не дозволить ХАМАСу відновити своє злочинне правління в секторі Гази. Ізраїль не дозволить йому повернути свій військовий потенціал, щоб і надалі прагнути до нашого знищення. Ізраїль не може прийняти пропозицію, яка ставить під загрозу безпеку наших громадян і майбутнє нашої країни.

Дії сил оборони Ізраїлю викликають постійну критику світової спільноти, адже операції відбуваються у густонаселених кварталах і призводять до численних жертв серед цивільних. За інформацією палестинської влади, уже загинуло понад 35 тисяч мирних жителів. Хоча ізраїльська сторона вважає ці дані завищеними. Нині найбільший партнер Ізраїлю - Сполучені Штати, вони ставлять питання руба. У разі продовження наступу на Рафах, США припинять постачання зброї Тель-Авіву. В американському уряді підтвердили: уже відкликали партію авіабомб. Також триває розмова про деякі види ракет та артнабоїв.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Ми дуже чітко заявили спочатку, що Ізраїль не повинен розпочинати велику атаку на Рафах, не взявши до уваги та не захистивши цивільних осіб, які перебувають у цьому бойовому просторі. Оцінивши ситуацію, ми зупинили надання однієї партії важких боєприпасів. Разом з тим ми збираємося й надалі робити все необхідне, щоб переконатися: Ізраїль має засоби для самооборони.

У Ізраїлі заяву Вашингтону назвали "важкою" і такою, "що викликає розчарування". Водночас у Тель-Авіві наголошують: від 7 травня проводять точкову контртерористичну операцію у Рафаху. Сили ЦАХАЛ захопили КПП - єдине, що сполучало Газу із зовнішнім світом, оминаючи Ізраїль. За інформацією військових, вони знищили десятки бойовиків та виявили три тунелі терористів. У США погоджуються з тим, що поки про повноцінну воєнну операцію не йдеться. Однак покладають на Тель-Авів відповідальність за гуманітарну ситуацію.

Метью Міллер, речник державного департаменту США:

Ізраїль захопив цей КПП, Ізраїль зараз його контролює. Отже, ми чітко дали їм зрозуміти, що вони повинні якнайшвидше відкрити перехід і переконатися, чи гуманітарна допомога може надходити, чи більше нічого не перешкоджає її доправленню.

Тим часом, окрім військової битви, довкола Палестини незабаром може розгорнутися ще й значна політична. За повідомленнями ЗМІ, Ірландія, Іспанія, Словенія та Мальта розглядають можливість визнання Палестинської держави 21 травня. А 10 травня Генасамблея ООН може ухвалити резолюцію про визнання права палестинців мати повноправне членство в Організації об'єднаних націй. Ізраїль назвав таку перспективу "нагородою для тероризму", яка зменшить шанси на мирне врегулювання конфлікту в Газі.