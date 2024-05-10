У пʼятницю, 10 травня, в Україні буде практично без опадів, за винятком кількох регіонів на півночі України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в Сумській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ, - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні країни північно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 14-19°, на півдні та південному заході країни 17-22°, в Карпатах 10-15°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 14-19°, у Києві вдень 16-18° тепла. У суботу, 11 травня, невеликі дощі місцями пройдуть на заході, у центральних областях та на сході, а на Провідну неділю, 12 травня, за даними синоптика Наталки Діденко, опадів в Україні не передбачається.