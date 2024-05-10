Бензин та алкоголь в Україні подорожчають з 1 липня: уряд запропонував підвищити акцизи. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів схвалив проект змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку. Законопроект має на меті наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

Пропонується встановити такі ставки акцизного податку:

на бензини 359 євро за 1000 л,

на газойлі (дизельне пальне) - 330 євро за 1000 л,

на скраплений газ - 277 євро за 1000 літрів.

Водночас, передбачено графік щорічного збільшення таких ставок з 01.07.2024 по 31.12.2027 (включно) з огляду на загальну різницю між розмірами ставок, передбачених станом на 01.01.2028, та розмірами ставок акцизного податку, передбаченими чинним законодавством.

Також проектом Закону пропонується визначити термін "проміжні продукти" як вина та інші зброджені напої (у тому числі суміші зі зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2 % обʼємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% обʼємних одиниць етилового спирту.

Передбачено збільшення ставки акцизного податку з 8,42 до 12,23 грн за 1 л (на 3,81 грн) для проміжних продуктів (до рівня діючої ставки на вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані); встановлення нових розмірів ставок акцизного податку на пальне, ураховуючи їх мінімальний рівень, відповідно до Директиви 2003/96/ЄС, які набиратимуть чинності з 01.01.2028.

Передбачено також уточнення терміну "середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет".

Пропозицію уряду ще має ухвалити Верховна рада.

Нагадаємо, 22 березня Кабмін схвалив законопроект, яким підвищується акциз на паливо. Перше підвищення акцизів заплановане вже на друге півріччя 2024 року. Акциз на дизельне пальне зросте з нинішніх 139,5 грн за тисячу літрів до 177,60 грн. Акциз на бензин збільшиться з 213,5 грн до 242,60 грн. Скраплений газ - з 52 грн - до 55,60 грн.