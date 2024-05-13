Глава Міноборони Британії про заміну шойгу: нова маріонетка путіна [ Редагувати ]
Андрій Білоусов, якого російський диктатор володимир путін запропонував на посаду міністра оборони замість сергія шойгу, є черговою маріонеткою Кремля.
Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс у Twitter.
Він зазначив, що шойгу став винуватцем загибелі понад 355 тисяч своїх солдатів і масових страждань мирного населення внаслідок незаконної кампанії в Україні.
"Росії потрібен міністр оборони, який скасував би цю катастрофічну спадщину і поклав би край вторгненню, але все, що вони отримають, - це ще одну маріонетку путіна", - наголосив міністр.
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