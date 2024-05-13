Учасником проєкту "Холостяк" на каналі СТБ стане військовий, ветеран, громадський діяч, автор книги "Історія впертого чоловіка" та учасник національної збірної Invictus Games Олександр "Терен" Будько!

Про це повідомив незмінний ведучий шоу Григорій Решетнік у своєму Instagram.

Зокрема, телеведучий анонсував повернення на телеекрани каналу СТБ романтичного реаліті-шоу.

Як повідомив телеканал СТБ, вперше в історії проєкту імʼя холостяка оголосили разом з початком кастингу.

Головний Холостяк країни - це не просто успішний чоловік, готовий будувати стосунки. Це завжди той, кого українські жінки готові назвати ідеальним для себе. Сьогодні ідеальний чоловік в очах українок - це захисник, поруч з яким почуваєшся у безпеці, - зазначив телеканал.

Що відомо про Олександра Терена?

Олександр Будько (позивний "Терен"). Український захисник, ветеран російсько-української війни, учасник національної збірної Invictus Games.

Народився 13 травня 1996 року у місті Рівне. Має технічну освіту. Активно займався спортом – пауерліфтинг та єдиноборства.

З початком повномасштабного вторгнення доєднався добровольцем до лав ЗСУ, а в травні 2022 року вирушив на фронт як командир взводу вогневої підтримки батальйону Карпатська Січ.

У тому ж році в День незалежності України під час боїв на Ізюмському напрямку отримав важке поранення, через яке втратив обидві кінцівки. Після трьох місяців відновлення став на протези, подав заявку до національної збірної Invictus і розпочав активну діяльність, пов’язану з адаптацією та соціалізацією військових після поранень.