Закриття неба над Україною як частина допомоги від союзників. І мова не тільки про надання країні додаткових систем ППО, чи боєприпасів до них. Яскравий приклад - Ізраїль та атака іранських безпілотників. У квітні цьогоріч ізраїльські союзники прикрили над ним небо. "Шахеди" допомагали знищувати британські та американські Збройні сили. Чи можливий такий сценарій "над Україною"? Частина німецьких депутатів на це питання відповідають: "Цілком". Що вони пропонують? І хто проти такої ініціативи? Тетяна Логунова розкаже.

Захистити українське небо. Якщо не повністю, то хоча б частково. Німецькі депутати пропонують збивати російські безпілотники над Україною силами НАТО. Тобто, розмістити натівські комплекси ППО на кордонах, сусідніх з Україною держав. Наприклад, в Румунії та Польщі. І звідти, з території Альянсу, збивати ворожі дрони над Заходом України.

Власне сама ідея належить не депутатам Бундестагу. Вони позичили її в експерта Мюнхенської безпекової конференції Ніко Ланге та колишнього помічника генсека НАТО генерал-лейтенанта Горста Брауса. Це вони першими запропонували залучити ресурси протиповітряної оборони Альянсу до захисту України. Щоби створити на заході нашої держави 70-кілометрову зону безпеки. І трохи розвантажити українські сили ППО.

Німецьким депутатам ідея експертів сподобалася. Принаймні, деяким з них. В інтерв'ю виданню "Frankfurter Allgemeine Zeitung" її підтримали представники трьох партій - ліберали та зелені. Ці політсили у складі урядової коаліції. "За" і опозиційні християнські демократи. Мовляв, пропозиція хороша, треба обговорювати. А от есдеки канцлера Олафа Шольца виступили проти. Назвавши ініціативу безвідповідальною та небезпечною. На їхню думку, якщо НАТО збиватиме російські дрони, то у путіна з'явиться новий привід поширювати наративи про імперіалістичний та войовничий Північноатлантичний Альянс.

Допомогти захистити небо - офіційний Київ закликає союзників від початку повномасштабної війни. А надто після повітряної атаки Ірану на Ізраїль. У квітні цього року. Відбити її ізраїльтянам допомогли союзники України - США, Франція та Велика Британія.

Володимир Зеленський, Президент України:

Зараз увесь світ побачив по діях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою справді ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності - достатня політична воля. Ізраїль не є членом НАТО, і не треба було нічого такого, як активація 5-ї статті. І ніхто не виявився втягнутим у війну. Вони просто допомогли захистити життя. "Шахеди" в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б'є однаково, якщо її не збити.

Критично потрібні й додаткові системи ППО та ракети для них. Журналісти видання "Wall Street Journal" пишуть: через їх нестачу, сили української протиповітряної оборони не можуть працювати на повну силу. Особливо зараз, коли держава-агресорка збільшила інтенсивність обстрілів. Так, протягом останнього пів року, ЗСУ, за підрахунками видання, збивали в середньому 46 відсотків російських ракет. Раніше показник ефективності перевищував 70 відсотків.