Духмяна випічка як спосіб терапії. У селі під Рівним вимушені переселенці разом з місцевими волонтерами випікали домашні смаколики. Захід відбувся у рамках благодійного проєкту "Ділимося хлібом". Як він працює - бачила наша знімальна група.

Насипаємо і робимо такий ніби аркуш паперу.

Ось так починається своєрідний сеанс хліботерапії для вимушених переселенців. На розсипаному борошні ті малюють свої мрії. У Тетяни Шевченко усі думки про сина, який нині воює на рідній Донеччині. Жінка зі Слов'янська.

Тетяна Шевченко, переселенка зі Слов'янська:

Сонце намалювала, ну, як завжди, я і двоє дітей, квітку - це як символ перемоги. Ще з 2014 року, коли не було війни по всій Україні, а в Слов'янську вона була, то для мене, для нашої родини військові - це все. Це символ, це повага, це шана.

Жінки за цим столом з різних міст України. Усіх їх війна змусила покинути домівки. А об'єднало спільне випікання хліба. Усі переселенки зсипають борошно в одну миску, а господиня обійстя замішує тісто.

Цукор, яйця, масло, ванілін, мука, молоко і турбота про наших військових.

Коли тісто добре зійшло, з нього формують рогалики. Всередину кладуть солодке фруктове повидло. Долучилася до процесу і команда "Подробиць". Випічку готували на волонтерській кухні в селі Біла Криниця. Імпровізований "гарячий" цех організувала місцева жителька. Тут вже третій рік виготовляють смаколики для захисників.

Наталія Оленчук, жителька села Біла Криниця:

Працюємо з того, що дають люди. От в нас є фарші - значить голубці, зрази котлети. Рогалики, пампушки, печиво, паски ось пекли. Цього року ми випекли три тисячі шістсот пасок і передали на передову. Це наший був рекорд.

Анна, переселенка з міста Бахмут:

Для мене хліб - змога поділитися з людьми часткою, це їжа.

Анна накрутила кілька десятків рогаликів. Така хліботерапія, каже, допомагає пережити біль. Жінка із Бахмута. У неї окупанти відібрали все.

Анна, переселенка з міста Бахмут:

За рік до війни повномасштабної ми купили квартиру у Бахмуті, так трошки не встигли в ній пожити. Молімся Богу, щоб Бог нам дав своє житло.

Менш як годину і понад три сотні рогаликів - готові. Випічку готували у рамках проєкту "Ділимося хлібом", який втілює фундація імені князів-благодійників Острозьких. Рівно два роки тому його почали реалізовувати у селі Біла Криниця, щоб допомогти переселенцям інтегруватися у новій для них громаді.

Тетяна Гончарук, голова Білокриницької громади:

На сьогодні залишилося 165 осіб, з них - 52 дитини. Всі ці люди знайшли собі місце роботи, дітки їхні відвідують наші садочки і наші навчальні заклади. Ми повноцінно їх уже вважаємо жителями нашої громади.

Натепер проєкт став всеукраїнським. Діляться хлібом від Ужгорода до Дніпра і навіть спільно випікають смаколики за кордоном.

Руслан Краплич, автор інтеграційної методики "Ділимося хлібом":

Дуже трудно статистику підрахувати. Тому що кожен сеанс буває абсолютно відмінний: буває так, що печуть, наприклад, сто хлібів, великих паляниць і буває так, що печуть понад три тисячі пасок чи понад дев'ять тисяч булочок.

Усю домашню випічку передадуть військовим. Жінки вірять, що їх працю захисники оцінять і ще на крок наблизять нашу Перемогу.