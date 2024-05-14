Окрім формули миру, важливі й безпекові гарантії. Фактично, це одне ціле. Адже після закінчення війни і досягнення справедливого миру, важливо не допустити повторення війни. Між Вашингтоном і Києвом нині тривають переговори щодо безпекових гарантій. Які складові цих домовленостей уже готові? І як їх зробити дієвими, чим вони відрізнятимуться від сумнозвісного Будапештського меморандуму? Відповіді на всі питання у наступному матеріалі.

Безпекові гарантії, погодьтеся, є зараз однією з трьох топтем за значущістю для України. Ну а ті переговори щодо них, які відбуваються між Києвом і Вашингтоном, за важливістю поступаються хіба що документам, що готують до Саміту НАТО. Його влітку, вже за кілька місяців, прийматиме американська столиця. Щодо безпекових гарантій, то від американських дипломатів я чув, що переговори вже на фінальній прямій, і дискусії вже не щодо принципів, а щодо конкретних формулювань. Ну і тим цікавіше почути українську думку; тим більше, що маємо можливість поставити кілька запитань людині, яка відповідає за цей трек в офісі президента.

- Пане Ігорю, вітаю. Коротке питання: які головні принципи Україна планує закласти в ці домовленості? Я ж так розумію, вони не тільки і не стільки про гроші та фінансову допомогу?

Ігор Жовква, заступник глави Офісу Президента України:

Проведено чотири раунди переговорів з американською стороною, делегацію з українського боку очолював керівник Офісу Андрій Єрмак. Що точно буде в цій угоді, це усі ці механізми, які є в інших угодах. Тобто, так, безумовно, ви правильно кажете про відповідну конкретну суму фінансування, щорічного фінансування. Безумовно, ми отримуємо конкретну суму на 2024 рік і чітке зобов'язання про те, що подібний рівень допомоги триватиме протягом усього терміну дії цієї угоди, а термін дії цієї угоди точно не буде відрізнятися від термінів інших угод, а це, нагадаю, 10 років.

Сполучні Штати Америки мають низку моделей безпекових гарантій з іншими державами світу. Друге, що буде в цій угоді, безумовно, це те, що ми маємо і в інших угодах. Механізм реагування якраз на випадок відновлення російської агресії після нашої перемоги. І, безумовно, часовий механізм, який там закладений, буде таким же, як і в інших угодах. Нагадаю, в інших угодах протягом 24 годин у випадку звернення тієї чи іншої сторони угоди збираються сторони на відповідному рівні і визначають додаткові засоби та механізми реагування на потенційну російську агресію. І третє, що буде в цих угодах, нагадаю, що гарантії безпеки - це не лише про військову, це не лише про зброю, це не лише про конкретну лінійку озброєнь. Це і про економіку, це і про санкції, це і про засоби, яким чином вже сьогодні використовується замороження російських активів на фінансування і відновлення України, і зброю на допомогу України. Це і про трибунал, це і про відповідну фінансову допомогу з боку конкретної країни, в цьому випадку Сполучених Штатів Америки, на здійснення заходів з відбудовою і на підтримку української економіки. Повірте, коли ви цю угоду побачите, ця угода так само як і всі інші угоди, буде мати публічний характер, вона буде опублікована, це буде одна з найпотужніших, якщо не найпотужніша угода, взірцева угода, як ми її між собою можемо називати, яку будь-коли укладала Україна зі своїми партнерами.

- Я якраз із механізмом реагування хотів із Вами розібратися. Якщо укладаються прямі двосторонні угоди із кожним з партнерів, чи означає це, що має зʼявитися рівна координаційна структура? І в разі виникнення небезпеки, коли Україна звернеться до партнерів, партнери почнуть радитися? Чому я про це питаю. Бо дивіться, ми ж бачимо, що і у Євросоюзі, і в НАТО одна країна може по суті заблокувати рішучість інших. Тобто, чи не станеться так, що ми зараз за цим же принципом створимо умовне "нове НАТО"?

Ігор Жовква, заступник глави Офісу Президента України:

Ми, безумовно, не створюємо нове НАТО, тому що, нагадаю вам, положення Вільницької декларації, яке, до речі, відображене і в наших двосторонніх угодах, що ці угоди діятимуть на момент, поки Україна продовжує свій шлях до членства в НАТО і, безумовно, найкращою гарантією безпеки для України є членство в НАТО. Це питання ніхто не знімає ні з порядку денного, в тому числі і наші партнери, які викладають з нами відповідні угоди.

Жодна країна не говорить про те, що Україна не має стати членом НАТО. Що стосується, яким чином працюватиме механізм, так, в кожній угоді закладений і прописаний цей механізм, але якщо ви його порівняєте, ви бачите, що він уніфікований. Звичайно, ми розуміємо, що наші партнери будуть і мають право координуватися між собою, але вони будуть координуватися не з метою заблокувати цей механізм, а з метою, як його зробити швидким і уніфікованим.

До речі, ми це не виключаємо з нашими партнерами, що, можливо, цей механізм в майбутньому буде удосконалюватись, прописуватися ще більш детально і так, у такому випадку, наші угоди можуть бути змінені, доповнені, і це, безумовно, піде лише на користь України.

Дякую, тут зрозуміло. Якщо відсторонитися від безпекових угод, а які способи, окрім них, дадуть можливість запобігти нового нападу росії в момент, коли війна вже закінчиться, але москва спробує зібратися із силами і знову атакувати. Що ще ми можемо вдіяти? Від американських дипломатів, а я з багатьма на цю тему говорив, а чую і про "збільшення ціни нападу" (це те, що тут називають терміном deterrence, стримування); чую про необхідність спільного виробництва зброї. Що ще? І чи згодні Ви із цими аргументами?

Ігор Жовква, заступник глави Офісу Президента України:

Я згоден з тими механізмами, які ви перерахували. Щобільше, заакцентуймо увагу на механізми спільного виробництва зброї. Так, і тут вже тривають низка конкретних процесів і переговорів між конкретними компаніями, в тому числі українськими, американськими.

Але, до речі, і цей механізм копродукції, спільного виробництва і інвестування нашими партнерами, в тому числі американськими, в подібні проєкти разом з Україною, буде закладений в угоді. Він закладений у відповідних угодах з нашими партнерами і ці механізми вже працюють. Я б додав ще один механізм стримування, так званий, це досягнення ще більшої інтерперабіліті між українськими Збройними Силами і Збройними силами держав, членів НАТО.

І в нас дуже потужні інтелектуальні ресурси, в тому числі ніхто не забуває про те, що Україна сама дійсно є потужним виробником зброї. Тому ось вам ці механізми, Україна буде використовувати всі з них, але безумовно, ви маєте рацію, і угоди наші, і наші спільні дії, нашого доходу членства в НАТО, вони також мають нести оцей заряд стримування. Тому що давайте будемо відвертими, якби подібна низка угод мала місце, і укладення цих угод було б здійснено значно раніше, наприклад, до прийняття лідером країни-агресора рішення про відкриту агресію, якби така низка угод існувала, я думаю, що довелося б замислитись доволі сильно про те, чи потрібно приймати таке помилкове рішення.

- Дякую, ну і останнє тоді запитання (я думаю, що воно у всіх наших глядачів зараз є). А де гарантія, і як зробити так, щоб всі ці угоди не повторили долю Будапештського меморандуму? Красивого паперу, який, як показує історія, не спрацював? В чому тут зараз принципова різниця?

Ігор Жовква, заступник глави Офісу Президента України:

Дивіться, важко навіть порівняти. Ми можемо відкрити текст Будапештського меморандуму, який, на моїй пам'яті, містив декілька статей, плюс він навіть не містив слово гарантії, в будь-якому варіанті перекладу англійського слова assurances, яке фігурувало в цьому документі. Ви не перекладаєте їх як гарантії. В жодному документі, який Україна вже уклала, слово assurances ви не знайдете.

Ви знаєте, де слово commitments, Arrangements або Guarantees. От вам перша суттєва відмінність. Друга - в Будапештському меморандумі майже не прописаний був жодний механізм реагування. Було щось нечітко сказано про якісь потенційні консультації. Нагадаю, коли Україна намагалася застосувати, власне, хоча б цей механізм в Будапештському меморандумі і у 2014 році, при початку російської агресії проти України, і у 2022 році, при початку відкритої агресії росії проти України, нам це не вдалося. На жаль, ми зверталися, не вдалося.

Нині прописаний чіткий механізм реагування і чіткі часові рамки. Ну і третя, це конкретна сума коштів, яка не лише прописана, а вже виділяється. Дивіться, низка країн вже протягом цього року додають кошти до тих коштів, які прописані у відповідних документах.

Нідерланди, до прописаних 2 мільярдів, додали вже 1 мільярд євро додатково. Данія, до прописаних 1,8 мільярда, вже додатково додала 600 мільйонів. Інші країни, Британія, до прописаних 2,5 мільярда фунтів додала пів мільярда фунтів. І прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак вже говорить, цитуючи угоду, що подібний порядок фінансування збережеться протягом наступних років. Це положення з угоди. Угода працює, як, на жаль, ніколи не працював Будапештський меморандум.

- Добре, зрозуміло, дякую за розмову. Ну, і будемо чекати підписання. Наша знімальна група вже готова висвітлювати цю подію, в той момент, коли вона станеться. Сподіваюся, найближчим часом.