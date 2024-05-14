Ситуація у Вовчанську критична. Місто майже зруйноване через постійні обстріли з боку росії.

Про це заявив голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі в ефірі телемарафону.

"Ситуація на сьогодні така ж важка і критична як вчора і позавчора. Тому що ворог постійно обстрілює місто. Місто майже зруйноване. ЗСУ захищають наше місто, воно повністю під контролем, але є невеличкі групи, які намагаються зайти на околиці міста. Тому там іде стрілецький бій", - заявив він.

Голова МВА зазначив, що бої на околицях Вовчанська йдуть постійні, також постійні обстріли міста.

"Тому ситуація вкрай важка. Щодо мешканців міста, ми проводимо евакуацію населення. Більшість людей самостійно виїхали самостійно на своєму автотранспорті. Зараз ми займаємося тим населенням, яке не має змоги самостійно виїхати", - заявив Гамбарашвілі.