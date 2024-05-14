Вибухи у Харкові: скільки людей постраждали (відео) [ Редагувати ]
У вівторок вдень, 14 травня, у Харкові пролунав звук вибуху. У місті та області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко в Telegram.
На місці каміння тут був чийсь дім. Поки росія не знищила його. Щастя, що вдома в момент удару нікого не було. Загалом по місту внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоквартирні будинки. Всього постраждало 16 осіб, серед них - 3 дитини.
Екстрені служби працюють на місцях ударів.
Якщо лунає сигнал тривоги - прямуйте в укриття.
Пізніше зʼявилась уточнена інформація по постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову:
Кількість постраждалих - 17. Серед них 12-річний хлопчик і дівчинка 8 років. Вони у середньому стані.
10 жінок та 5 чоловіків. Найстаршому чоловікові 87 років.
Загалом 1 цивільний чоловік у важкому стані. 11 людей дістали травми середнього ступеня. 5 у легкому стані. Шість людей госпіталізовані.
Раніше ми писали про те, що окупанти завдали удару по Харкову.
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