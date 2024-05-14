У вівторок вдень, 14 травня, у Харкові пролунав звук вибуху. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне" і мер Харкова Ігор Терехов.

Варто зазначити, що повітряна тривога була оголошена тривога понад півтори години тому. Мер міста заявив, що в Харкові вдруге за день було шумно.

Чи то в місто приліт, чи то в передмістя - з'ясовуємо. Будьте обережні.

Раніше ми писали про те, як у Харкові двічі за вечір пролунали вибухи.