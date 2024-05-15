Парламент Естонії ухвалив закон, який дозволяє передати Україні активи росіян, заморожені на підставі міжнародних санкцій, для відшкодування збитків, заподіяних збройною агресією. Про це повідомляє Delfi.

Конфіскації та передачі Україні може бути піддане майно людей і підприємств, які "сприяли протиправній діяльності росії". Для рішення про конфіскацію необхідна наявність доведених збитків, які потребують компенсації відповідно до міжнародного права. Зв'язок між власником майна та протиправним діянням теж має бути доведений.

Також постраждала держава має висунути агресору формальну вимогу, а той не повинен задовольнити її в розумні терміни. Лише після цього при зверненні постраждалої держави до Естонії може бути запущений механізм конфіскації.

Рішення про передачу майна прийматиме міністерство закордонних справ, без рішення суду. При цьому власник майна матиме право оскаржити конфіскацію у судовому порядку.

На Заході з 2022 року обговорювалася можливість конфіскації заморожених активів Банку Росії, які зберігаються у депозитаріях Європи та США. Навесні 2024 року ця ідея фактично зійшла нанівець, оскільки для її реалізації не вдалося знайти юридичних підстав. Натомість країни G7 домовились передавати Україні прибуток від реінвестування цих заморожених активів.