На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів: є загибла [ Редагувати ]
15 травня російська армія обстріляла прикордоння Сумщини 37 разів, здійснивши загалом 183 вибухи. Є інформація про постраждалих, включаючи одну загиблу особу.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
У Білопільській громаді ворог використовував міномети (11 вибухів) та ствольну артилерію (10 вибухів).
У Есманьській громаді обстріли велися з мінометів (23 вибухи), РСЗВ (8 вибухів) та ствольної артилерії (23 вибухи). Внаслідок обстрілу з РСЗВ загинула одна цивільна жінка.
У Зноб-Новгородській громаді ворог обстрілював з мінометів (7 вибухів) та артилерії (5 вибухів).
У Новослобідській громаді росіяни скинули 6 мін.
Нагадаємо, російські війська сьогодні ввечері, 15 травня, вдарили по житловій забудові Харкова.
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