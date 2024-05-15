Російські війська сьогодні ввечері, 15 травня, вдарили по житловій забудові Харкова.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Попередньо, знову приліт по району щільної житлової забудови", - написав Терехов.

За його словами, зараз з'ясовуються подробиці події. Крім цього, влада уточнює інформацію про постраждалих і руйнування.

Окупанти стали частіше гатити по обласному центру, для цього використовують ракети та авіабомби. Приміром учора вони кілька разів обстрілювали Харків.