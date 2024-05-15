Росіяни вдарили по житловій забудові в Харкові [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні ввечері, 15 травня, вдарили по житловій забудові Харкова.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Попередньо, знову приліт по району щільної житлової забудови", - написав Терехов.
За його словами, зараз з'ясовуються подробиці події. Крім цього, влада уточнює інформацію про постраждалих і руйнування.
Окупанти стали частіше гатити по обласному центру, для цього використовують ракети та авіабомби. Приміром учора вони кілька разів обстрілювали Харків.
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