Україною шириться повітряна тривога: що відомо про загрозу [ Редагувати ]
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У четвер, 16 травня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Про це свідчить карта повітряних тривог.
Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу!
Повітряні сили просять українців бути обережними та пройти в укриття.
Раніше ми писали про те, як у Харкові двічі за вечір пролунали вибухи.
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