У Харкові вдруге за вечір пролунали вибухи [ Редагувати ]
У Харкові вдруге за вечір після оголошення повітряної тривоги чули вибухи. Можливо, джерело звуку було за межами міста.
"У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста", - написало видання о 22:41.
За п’ять хвилин журналісти повідомили про другий вибух: "Ще один вибух пролунав, ймовірно, за межами міста".
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