У Yasno розповіли про поточний стан в енергетиці: критично не вистачає генерації [ Редагувати ]
В Україні недостатньо потужностей для виробництва та імпорту електроенергії, щоб задовольнити потреби споживачів. Сьогодні вранці були введені екстрені відключення електропостачання в деяких регіонах.
Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.
Нам хронічно не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання, - повідомив він.
За його словами, ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж розраховували енергетики.
Вчора ввечері Укренерго довів обсяг лімітів які б дозволили працювати в графіках, але згодом вночі і зранку ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися. Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення, - додав він.
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