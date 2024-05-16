В Україні недостатньо потужностей для виробництва та імпорту електроенергії, щоб задовольнити потреби споживачів. Сьогодні вранці були введені екстрені відключення електропостачання в деяких регіонах.

Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

Нам хронічно не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання, - повідомив він.

За його словами, ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж розраховували енергетики.