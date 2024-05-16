Росіяни обстріляли шахту в Донецькій області: поранено шість гірників [ Редагувати ]
Шість гірників отримали поранення внаслідок обстрілу шахти на Донеччині у четвер, 16 травня.
Про це повідомили Міненерго та Донецька обласна прокуратура.
Сьогодні зранку ворог завдав удару по території одного з державних вугледобувних підприємств на Донеччині. Поранено 6 шахтарів, - йдеться у повідомленні Міненерго.
Також внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю адміністративно-побутового комплексу підприємства. Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу.
За інформацією Донецької обласної прокуратури, о 10:45 окупаційна армія рф обстріляла, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню "Смерч", село Михайлівку Покровського району.
Нагадаємо, у північній частині Вовчанська Харківської області, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон.
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