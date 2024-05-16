У північній частині Вовчанська росіяни беруть цивільних у полон, відомо про випадок розстрілу — МВС [ Редагувати ]
У північній частині Вовчанська Харківської області, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон.
Про це 16 травня повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
До сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація — Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами. Станом на зараз, за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів, - йдеться у повідомленні.
Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанська намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників — росіяни його вбили.
Слідчі Національної поліції України у Харківської області розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни.
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