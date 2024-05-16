Це перший крок, який зробив окупант у Харківській області і, відповідно, наш противник має засоби, сили і ресурси для того, щоб продовжувати активні ударно-штурмові дії.

Про це заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини" командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92 Окремої штурмової бригади імені Кошового Отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"Йде дуже інтенсивна, жвава робота Сил оборони. Ми чітко усвідомлює, що це перший крок, який зробив окупант у Харківській області і, відповідно, наш противник має засоби, сили і ресурси для того, щоб продовжувати активні ударно-штурмові дії. Саме тому ми робимо максимум, щоб своєчасно виявити і спрацювати на ворога і навипередження... Готуємось до нових хвиль", - зазначив Федоренко.