ГУР показало кадри вуличних боїв у Вовчанську, а ССО - взятих у полон окупантів (відео) [ Редагувати ]
На Харківщині тривають запеклі дії, Сили оборони нищать російських загарбників і беруть їх у полон. Головне управління розвідки Міноборони показало відео з Вовчанська, де тривають вуличні бої.
"Бійці групи "Стугна" спецпідрозділу Тимура ГУР МО України знищують московських загарбників під час оборони прикордонного міста Вовчанськ Харківської області", - йдеться у повідомленні.
Сили спеціальних операцій повідомили, що оператори 8-го окремого полку спільно з бійцями 92-ї окремої штурмової бригади провели зачистку в одному з населених пунктів на Харківщині.
Під час операції чотирьох військовослужбовців рф, які зайняли цивільну будівлю та чинили опір, знищено. Ще двох взято в полон.
"Полонених окупантів очікує допит, а в подальшому - обмін на наших військових. Працюємо спокійно, виважено, результативно", - зазначили оператори ССО, задіяні до оборони Харківщини.
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