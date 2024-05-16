На Харківщині тривають запеклі дії, Сили оборони нищать російських загарбників і беруть їх у полон. Головне управління розвідки Міноборони показало відео з Вовчанська, де тривають вуличні бої.

"Бійці групи "Стугна" спецпідрозділу Тимура ГУР МО України знищують московських загарбників під час оборони прикордонного міста Вовчанськ Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Сили спеціальних операцій повідомили, що оператори 8-го окремого полку спільно з бійцями 92-ї окремої штурмової бригади провели зачистку в одному з населених пунктів на Харківщині.

Під час операції чотирьох військовослужбовців рф, які зайняли цивільну будівлю та чинили опір, знищено. Ще двох взято в полон.

"Полонених окупантів очікує допит, а в подальшому - обмін на наших військових. Працюємо спокійно, виважено, результативно", - зазначили оператори ССО, задіяні до оборони Харківщини.