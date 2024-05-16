Краще за санкції! Російська нафтопереробна галузь зазнає втрат. Як правило, вночі. Удари українських безпілотників, деякі вже стали рекордними, пролетівши перед влучанням до півтори тисячі кілометрів, винесли у повітря до 15% нафтопереробних потужностей агресора. Окрім дефіциту пального, рф стикається і з необхідністю скорочувати експорт сировини.

Російський експорт сирої нафти й нафтопродуктів у квітні упав до рівня, який востаннє спостерігали наприкінці минулого року. Про це з посиланням на Міжнародне енергетичне агентство повідомляє Bloomberg. У квітні росіяни заробили на сировині значно менше, ніж у березні - 17,2 млрд доларів проти 18,4.

Влада країни-агресорки планує відновити експорт бензину. Піврічне обмеження на продаж пального за кордон у росії запровадили у березні після серії дуже вдалих атак українських безпілотників по тамтешніх НПЗ. Заборона на вивезення нафтопродуктів мала на меті не допустити дефіциту і здорожчання всередині рф через вимушене скорочення виробництва.

Чи означає це, що нині росіянам вдалося відновити зруйновані потужності? Та все-таки якої шкоди українські атаки завдали економіці окупантів? Розбиралася Ольга Жидецька.

Вон, ребята, горит. Это уже седьмой прилет. Седьмой дрон щас прилетел.

На цих кадрах приголомшені росіяни рахують прильоти по нафтопереробному заводу у Калузі. Від початку цього року такі удари українських дронів стали вже буденністю.

Унаслідок двох десятків атак за цей час поцілено заводи в Орловській, Брянській, Ярославській, Рязанській, Нижньогородській, Самарській та Ленінградській областях. Уражено об'єкти у Волгограді та Краснодарському краї. Тобто тією чи іншою мірою пошкоджено, чи не всі великі НПЗ у європейській частині росії. Одна за одною спалахують нафтобази в тимчасово окупованих Криму та Луганщині.

І віддаленість ударів вражає. Якщо раніше йшлося про дистанцію у двісті, п'ятсот, сімсот кілометрів, то минулого тижня - ударом по заводу в Башкирії наші безпілотники показали: здатні подолати й півтори тисячі кілометрів".

У зоні ураження українських безпілотників нині 44 регіони країни-агресорки. Такі успіхи вітчизняних дронів-камікадзе дали значний результат.

Олександр Литвиненко секретар РНБО України:

Знищено близько 15% російської нафтопереробки. Це достатньо багато. Ми бачимо: зростають ціни всередині росії. Ми бачимо, що росіяни відчувають в результаті цих ударів прихід війни на їх територію.

Після березневої серії атак російський уряд на пів року заборонив експорт нафтопродуктів. Адже країна-агресорка, що є одним з найбільших виробників нафти у світі, опинилася на порозі дефіциту.

З вироблених понад 40 мільйонів тонн палива десь 10% росія продавала за кордон. Це, за грубими підрахунками, приносило їй близько 400 млн доларів за місяць. Що приблизно еквівалентне виготовленню 90 новітніх російських танків "Прорив".

Однак нині у російському уряді заговорили про дочасне зняття шестимісячного експортного обмеження. Це може свідчити про те, що рф вдається відновлювати виробничі потужності пошкоджених НПЗ. Експерти пояснюють - оцінювати ситуацію потрібно комплексно.

Сергій Куюн, експерт ринку нафтопродуктів, директор консалтингової компанії А-95:

Розумію, що всі мають такі очікування, що прилетів дрон і зруйнував завод. Це, м'яко кажучи, банально так думати. Тому що це величезні підприємства, деякі з них в радіусі сягають 10 кілометрів. Це величезні заводи, які не можна зруйнувати дронами. Але їх можна пошкодити.

Андрій Длігач економічний експерт:

Поки що росія, шляхом наявних запасів обладнання, чи переносячи обладнання з одних виробництв на інші, компенсує втрати. Але коли критична маса цих втрат стане вже великою, понад 30%, тоді росія просто не зможе відновлювати, і почнеться тоді такий хвильовий ефект.

Водночас фахівці наголошують: втрати країни-агресорки значні. Тож навіть, якщо їй і вдається купити необхідне західне обладнання - в обхід санкцій воно коштує втридорога (утричі дорожче). Збитки - теж важливий ефект від українських ударів. І не єдиний.

Сергій Куюн, експерт ринку нафтопродуктів, директор консалтингової компанії А-95:

Якщо наші дрони коштували умовно декілька мільйонів доларів, то якщо просумувати шкоду, яку вони завдали росії, то це будуть сотні мільйонів доларів. То це просто не співстанні цифри, і вони говорять про те, що це дуже ефективні удари. Крім того, розуміємо, медійну складову, весь світ говорить про наші атаки у російських заводах. Ми показали, що небо російське, воно не прикрите.

Аналітики ринку зазначають: не справдилися й нібито побоювання американських посадовців щодо можливого здорожчання нафтопродуктів у світі через атаки на російські НПЗ. Тим часом нові розслідування показують: росіяни вдало вишукують лазівки для продажу своєї нафти в обхід санкцій, зокрема через Туреччину. І доки захід міркує, як цьому протистояти, українські атаки на російську нафтопереробку ефективно доповнюють торговельні обмеження. Зокрема, напередодні черговий дрон камікадзе вразив обладнання НПЗ у Ростовській області.