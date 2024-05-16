В Україні триває посівна кампанія. І на Прикарпатті аграрії йдуть чітко за календарем. Вже завершили посів ярих культур, і нині активно працюють над технічними. Із запланованого обробили - понад 60 відсотків. Які основні тенденції та труднощі цьогорічної посівної кампанії визначають прикарпатські фермери? Та коли планують її повністю завершити? - Жанна Дутчак про аграрні перспективи Івано-Франківщини.

На полях Івано-Франківщини гул агротехніки не змовкає ні вдень, ні вночі. Працюють навіть у комендантську годину. Прикарпатські аграрії - завершують весняно-польові роботи. Ярі культури - уже засіяні, на завершальному етапі - технічні.

Сьогодні-завтра ми завершуємо посів сої.

А з нею і повністю весняну посівну кампанію - розповідає фермер Григорій Івасишин. Цього року розпочали її доволі рано. Стартували в березні з ярої пшениці - засіяли сто шістдесят гектарів. І вона вже зійшла.

Агрокомпанія пана Григорія орендує майже тисячу триста гектарів на території трьох громад. Сіють майже все, окрім соняшника. Найбільше - традиційно - пшениці, ячменю, кукурудзи, ріпаку та сої.

Григорій Івасишин, фермер:

Цього року ми дещо збільшили кількість ярої пшениці, і практично зменшили посіви кукурудзи на зерно, тому що затратна культура. І того року були трохи проблеми із реалізацією, із ціною восени. І сушка також великі затрати йдуть. І збільшили на 50 гектарів сої.

Погода цьогоріч сприяє - кажуть фермери. У ґрунті достатньо вологи. А це одна з головних умов майбутнього врожаю.

Загалом на Прикарпатті планують засіяти майже 380 тисяч гектарів - розповідають у профільному обласному департаменті. З них 141 тисячу зерновими, понад сто тисяч технічними, а решту - картоплею та овочами.

Алла Хамчич, директор департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської ОДА:

Третій рік поспіль аграрії знаходяться у важкому фінансовому стані. Основна проблема - це оборотні кошти. Для цього аграрії використовують урядову програму - доступні кредити - 5-7-9. І по області на сьогодні близько 107 суб'єктів отримали кредити понад 800 мільйонів гривень.

Користується пільговими позиками й агропідприємство пана Григорія. Переконаний: під час війни - без них ніяк. Кошти треба для придбання паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту рослин, міндобрив, і частково на - насіння. Узяли в лізинг і сількогосптехніку.

Григорій Івасишин, фермер:

Керівництву держави треба подякувати, що все ж в таких умовах вони знайшли можливість, що кредити не під 22, 28, як було, а кредити під 13 - це максимальний відсоток, решта компенсує держава. А якщо під техніку - для придбання основних засобів, то там 5-7-9 кредити.

Але цими пільговими кредитами скористатися можуть не всі - застерігають в профільному департаменті. Лише великі й середні агрофірми, які мають високоліквідне майно для застави. На Прикарпатті - таких небагато. Більшість - це дрібні фермерські господарства.

Алла Хамчич, директор департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської ОДА:

У цьому році Кабінет міністрів заснував фонд часткового гарантування вартості кредитів для дрібного фермерства, у яких в обробітку до 500 гектарів. Суть роботи цього фонду полягає в тому, що держава гарантує до 50 відсотків суми кредиту.

Фонд працюватиме в трьох напрямках, розповідають експерти, надання кредитів на одержання обігових коштів, на купівлю землі та інвестиційні проєкти. Максимальна сума - близько 30 мільйонів гривень.

Алла Хамчич, директор департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської ОДА:

Це кошти світового банку і ЄС, які направлені на підтримку дрібного фермера. І тому очікування в цьому році, що завдяки роботі цього фонду, більша кількість фермерів Івано-Франківської області зможуть скористатися цією можливість і отримати обігові кошти для того, щоб продовжити працювати, і сіяти, вирощувати хліб

Нині в області триває активна інформаційна кампанія. Фахівці їздять районами й роз'яснюють прикарпатським фермерам, як скористатися можливостями нового фонду.