Посівна триває на Прикарпатті: які основні тенденції та труднощі [ Редагувати ]
В Україні триває посівна кампанія. І на Прикарпатті аграрії йдуть чітко за календарем. Вже завершили посів ярих культур, і нині активно працюють над технічними. Із запланованого обробили - понад 60 відсотків. Які основні тенденції та труднощі цьогорічної посівної кампанії визначають прикарпатські фермери? Та коли планують її повністю завершити? - Жанна Дутчак про аграрні перспективи Івано-Франківщини.
На полях Івано-Франківщини гул агротехніки не змовкає ні вдень, ні вночі. Працюють навіть у комендантську годину. Прикарпатські аграрії - завершують весняно-польові роботи. Ярі культури - уже засіяні, на завершальному етапі - технічні.
Сьогодні-завтра ми завершуємо посів сої.
А з нею і повністю весняну посівну кампанію - розповідає фермер Григорій Івасишин. Цього року розпочали її доволі рано. Стартували в березні з ярої пшениці - засіяли сто шістдесят гектарів. І вона вже зійшла.
Агрокомпанія пана Григорія орендує майже тисячу триста гектарів на території трьох громад. Сіють майже все, окрім соняшника. Найбільше - традиційно - пшениці, ячменю, кукурудзи, ріпаку та сої.
Григорій Івасишин, фермер:
Цього року ми дещо збільшили кількість ярої пшениці, і практично зменшили посіви кукурудзи на зерно, тому що затратна культура. І того року були трохи проблеми із реалізацією, із ціною восени. І сушка також великі затрати йдуть. І збільшили на 50 гектарів сої.
Погода цьогоріч сприяє - кажуть фермери. У ґрунті достатньо вологи. А це одна з головних умов майбутнього врожаю.
Загалом на Прикарпатті планують засіяти майже 380 тисяч гектарів - розповідають у профільному обласному департаменті. З них 141 тисячу зерновими, понад сто тисяч технічними, а решту - картоплею та овочами.
Алла Хамчич, директор департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської ОДА:
Третій рік поспіль аграрії знаходяться у важкому фінансовому стані. Основна проблема - це оборотні кошти. Для цього аграрії використовують урядову програму - доступні кредити - 5-7-9. І по області на сьогодні близько 107 суб'єктів отримали кредити понад 800 мільйонів гривень.
Користується пільговими позиками й агропідприємство пана Григорія. Переконаний: під час війни - без них ніяк. Кошти треба для придбання паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту рослин, міндобрив, і частково на - насіння. Узяли в лізинг і сількогосптехніку.
Григорій Івасишин, фермер:
Керівництву держави треба подякувати, що все ж в таких умовах вони знайшли можливість, що кредити не під 22, 28, як було, а кредити під 13 - це максимальний відсоток, решта компенсує держава. А якщо під техніку - для придбання основних засобів, то там 5-7-9 кредити.
Але цими пільговими кредитами скористатися можуть не всі - застерігають в профільному департаменті. Лише великі й середні агрофірми, які мають високоліквідне майно для застави. На Прикарпатті - таких небагато. Більшість - це дрібні фермерські господарства.
Алла Хамчич, директор департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської ОДА:
У цьому році Кабінет міністрів заснував фонд часткового гарантування вартості кредитів для дрібного фермерства, у яких в обробітку до 500 гектарів. Суть роботи цього фонду полягає в тому, що держава гарантує до 50 відсотків суми кредиту.
Фонд працюватиме в трьох напрямках, розповідають експерти, надання кредитів на одержання обігових коштів, на купівлю землі та інвестиційні проєкти. Максимальна сума - близько 30 мільйонів гривень.
Алла Хамчич, директор департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської ОДА:
Це кошти світового банку і ЄС, які направлені на підтримку дрібного фермера. І тому очікування в цьому році, що завдяки роботі цього фонду, більша кількість фермерів Івано-Франківської області зможуть скористатися цією можливість і отримати обігові кошти для того, щоб продовжити працювати, і сіяти, вирощувати хліб
Нині в області триває активна інформаційна кампанія. Фахівці їздять районами й роз'яснюють прикарпатським фермерам, як скористатися можливостями нового фонду.
по темі
Під час весняної польової кампанії в Україні вже засіяно 11,3 млн га. Загалом планується засіяти ярими культурами 13,5 млн га. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький
На Запоріжжі через наближеність до фронту та інтенсивні обстріли у простої десятки тисяч гектарів земель. Та навіть попри ці складнощі - продовжують засівати поля зерном. Як триває - далі у сюжеті.
Під час весняної польової кампанії в Україні вже засіяно майже 10 млн га. Прогноз врожаю на цей сезон - 76 млн тонн, для порівняння в 2023 році зібрали 82 млн тонн
alyona alyona та Jerry Heil оголосили про запуск кампанії зі збору коштів на відбудову Великокостромської гімназії. Її розбила російська армія ракетним ударом ще в жовтні 22-го. Наша кореспондентка Олена Мендалюк поїхала в гімназію та поспілкувалась з учнями та вчителями.
Українці продовжують подавати документи на відшкодування зруйнованого житла. Майже половина отримала житлові сертифікати за програмою "єВідновлення". Серед лідерів - Івано-Франківськ. Чим це місто так популярне серед переселенців? І чи вистачає державних грошей для придбання там житла?
За минулий рік народилося лише 187 тисяч дітей. Це найменший показник за усі часи Незалежності - кажуть у Мін'юсті. Які головні причини? Що прогнозують демографи? Та чи є шляхи виходу із демографічної кризи?