Конвертуймо вишиванки в дрони. З нагоди Всесвітнього Дня вишиванки, у Києві та Чернівцях презентували сорочки з особливим орнаментом. На полотно ліг дрон як зброя української Перемоги.

Всі охочі мають можливість придбати патріотичну вишиванку і в такий спосіб підтримати українських захисників та задонатити на "пташки" для них. Більше про оригінальну вишивку бойової дронівки, значення та її символи - Ольга Лучек розповість.

На Буковині вишиванка завжди в особливій пошані. Саме тут 18 років тому започаткували День Вишиванки. Нині на вулицях - жовто-блакитні та червоно-чорні, білим по білому та ще безліч кольорів та візерунків. Для кожного його сорочка - оберіг та духовна броня. Марія у свої 64 на кожне свято одягає вишиванку, і щораз - іншу. Кожна для жінки цінна. Сьогодні вбралася у сучасну вишивану сукню.

А Оксана - у вишиванці від прабабусі - з насиченими барвами кольорів та символів. Співзасновниця Дня вишиванки переконана, у кожному візерунку зашифрована наша історія і що найголовніше - код української нації.

Оксана Шородок, співзасновниця Всесвітнього Дня вишиванки:

Ми тут сьогодні стоїмо в сквері Дня вишиванки - це символічне місце, тому що саме на факультеті історії, політології та міжнародних відносин у 2006 році було започатковано всесвітній день вишиванки, на той момент просто день вишиванки. Це була звичайна ініціатива кількох студентів, яка потім розрослася до великих масштабів і ми бачимо, що сьогодні святкують, відзначають, вдягають вишиванки, створюють різні заходи по всьому світу.

Особливістю цьогорічного Дня вишиванки стала ось ця "Бойова дронівка".

Оксана Шородок, співзасновниця Всесвітнього Дня вишиванки:

Дрон - це як символ того що дрон зараз є потужна зброя для наших військ і ми сьогодні закликаємо всіх робити донати. Тут ми також бачимо хрест козацький, який є символом Збройних сил України, "VictоryUA", звісно тризуб України, облямівка - це орнамент Олени Пчілки, який символізує народження старого в новому.

Ця сорочка вже полюбилася багатьом. Отримав її й військовий Павло. Хлопець воює на найгарячіших напрямках. Щойно з фронту, каже, така вишиванка підтримає моральний дух побратимів.

Павло Яценюк, амбасадор Всесвітнього дня вишиванки, командир взводу РУБАК "Фаворит" 107-ї бригади ТРО ЗСУ:

Це наш культурний спадок, код нації, ця вишиванка вона ще й з дронами, в кольорі оливи військової сфери, це така своєрідна інтеграція військової сфери в код нашої нації.

Та чи не найбільшою підтримкою для захисників стануть донати. Адже, хто придбав таку сорочку, той жертвує на неї бодай навіть символічну суму, а це крок за кроком наближає день нашої Перемоги.

Павло Яценюк, амбасадор Всесвітнього дня вишиванки, командир взводу РУБАК "Фаворит" 107-ї бригади ТРО ЗСУ: