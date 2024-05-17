Боксер Олександр Усик 16 травня з'явився на пресконференції за лічені дні до бою з британцем Тайсоном Ф'юрі. Український спортсмен влаштував ефектний вихід під трек вітчизняних виконавців.

Увесь світ очікує на бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

Олександр Усик ефектно з'явився на пресконференції. Він вийшов до журналістів під хіт Артема Пивоварова та таємничої Klavdia Petrivna. Пісня створена на основі вірша Гео Шкурупія, поета "Розстріляного відродження". Це частина проєкту співака "Твої вірші, мої ноти".

Примітно, що боксер одягнув білий костюм з чорними вишитими елементами від українського бренду Damirli. Це вбрання розробляли саме для нього.

Раніше Тайсон дав однозначний прогноз на переможця битви чемпіонів.