Олександр Усик ефектно з'явився на пресконференції під відомий хіт (відео) [ Редагувати ]
Боксер Олександр Усик 16 травня з'явився на пресконференції за лічені дні до бою з британцем Тайсоном Ф'юрі. Український спортсмен влаштував ефектний вихід під трек вітчизняних виконавців.
Увесь світ очікує на бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.
Олександр Усик ефектно з'явився на пресконференції. Він вийшов до журналістів під хіт Артема Пивоварова та таємничої Klavdia Petrivna. Пісня створена на основі вірша Гео Шкурупія, поета "Розстріляного відродження". Це частина проєкту співака "Твої вірші, мої ноти".
Примітно, що боксер одягнув білий костюм з чорними вишитими елементами від українського бренду Damirli. Це вбрання розробляли саме для нього.
Раніше Тайсон дав однозначний прогноз на переможця битви чемпіонів.
по темі
Культовий американський боксер Майк Тайсон поділився міркуваннями щодо прийдешнього поєдинку між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті
Український легковаговик Василь Ломаченко (18-3; 12 КО) переміг у головній події боксерського вечора в Перті (Австралія)
Відключення світла за графіками запровадять в Україні ввечері 17 травня
Начальник Черкаської ОВА І.Табурець: "Плідна взаємодія влади і бізнесу є ключовою умовою для посилення обороноздатності країни"
Починаючи з середини травня Місяць набиратиме свою силу, доки не настане енергетично потужна фаза повні