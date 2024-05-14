Культовий американський боксер Майк Тайсон поділився міркуваннями щодо прийдешнього поєдинку між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Про це повідомляє BoxingScene.

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"З нетерпінням чекаю на цей бій. Це буде цікавий поєдинок. Я ставлю на Тайсона Ф'юрі, бо думаю, що він переможе Усика. Він зібрався його наздогнати та здолати. Мені треба зустрітися з Ф'юрі. Я вважаю його найкращим боксером світу, особливо в надважкій вазі. Великі бійці програють, виглядають погано, але залишаються великими", – заявив Тайсон.

На думку "Залізного Майка", непереконливий бій Ф'юрі проти Нганну не змінив статус британця. Він визнав, що "Циганський Король" надав екс-чемпіону UFC можливість перемогти. Тайсон упевнений, що той поєдинок був "просто поганим вечором" Ф'юрі.