У Києві в ДТП загинула дитина, вагітна жінка та чоловік у тяжкому стані (фото) [ Редагувати ]
У Києві на Броварському проспекті сталася смертельна ДТП, в якій загинула дитина, а вагітна жінка та чоловік у тяжекому стані опинилися в лікарні. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Аварія сталася близько 12 год. 30 хвилин на Броварському проспекті. 39-річний водій, керуючи автомобілем "БМВ", виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення із зустрічним автомобілем марки "Changan", який після удару виїхав в некерованому стані на зустрічну, де зіткнувся з автомобілем "Шевроле Авео".
Внаслідок ДТП водій "Шевроле Авео", його пасажирка - вагітна жінка у важкому стані без свідомості доставлені в лікарню. Ще один пасажир цього ж автомобіля - 1,5-річна дитина від отриманих травм померла на місці ДТП.
Водія "БМВ" затримали в порядку ст. 208 КПК України. Прилад Драгер показав, що він був тверезий. Йому готується повідомлення про підозру.
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