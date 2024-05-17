У Києві на Броварському проспекті сталася смертельна ДТП, в якій загинула дитина, а вагітна жінка та чоловік у тяжекому стані опинилися в лікарні. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Аварія сталася близько 12 год. 30 хвилин на Броварському проспекті. 39-річний водій, керуючи автомобілем "БМВ", виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення із зустрічним автомобілем марки "Changan", який після удару виїхав в некерованому стані на зустрічну, де зіткнувся з автомобілем "Шевроле Авео".

Внаслідок ДТП водій "Шевроле Авео", його пасажирка - вагітна жінка у важкому стані без свідомості доставлені в лікарню. Ще один пасажир цього ж автомобіля - 1,5-річна дитина від отриманих травм померла на місці ДТП.

Водія "БМВ" затримали в порядку ст. 208 КПК України. Прилад Драгер показав, що він був тверезий. Йому готується повідомлення про підозру.