Під Вінницею у ДТП загинули троє поліцейських [ Редагувати ]
На об'їзній дорозі Вінниці у суботу, 11 травня, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули троє поліцейських. Про це повідомила Національна поліція.
За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення трьох легковиків троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади, загинули на місці події. Ще один правоохоронець госпіталізований до лікарні. Правоохоронці перебували поза службою та саме повертались з навчання.
Водій другого автомобіля, Toyota Tundra, його дружина та їхня неповнолітня дитина також доправлені до медичного закладу. За інформацією медиків, загрози їхньому життю немає.
Третій автомобіль отримав механічні пошкодження.
На місці аварії тривають слідчі дії. Причини та обставини аварії встановлюються.
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