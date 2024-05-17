У Харкові зросла кількість загиблих та поранених після атаки росіян [ Редагувати ]
Внаслідок російської атаки на Харків вдень 17 травня зросла кількість загиблих і поранених.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Наразі відомо про трьох загиблих і 28 поранених.
Нагадаємо, російські війська завдали двох ударів КАБами по Холодногірському району Харкова.
За даними ОВА, серед поранених – люди віком від 20 до 60 років. Четверо з них у важкому стані, інші – у середньому. Національна поліція повідомила, що у поранених вибухові травми та уламкові ушкодження.
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