Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Це один із найбільших злочинів комуністичного режиму. Понад 190 тисяч кримських татар були насильно переселені до віддалених регіонів радянського союзу. Примусову депортацію кримських татар з півострова у 44 році здійснювали просто ешелонами. Кількість вагонів, напрямок, санітарні заходи - все це розписано в журналах залізничників. Їх віднайшли у Дніпропетровському обласному архіві. І до вісімдесятих роковин депортації зробили виставку. Представили широкому загалу докази геноциду проти кримських татар. Більше артефактів - далі.

11 травня 1944 року Сталін підписав злочинний наказ про примусове виселення корінного народу - кримських татар - з півострова.

Докладываю о работе дороги за 16 мая - пустой на южнодонецкую, сдано 161 вагон, поступило в Одесский доротдел 659 и 159 в западно-европейский.

Вікторія Венжега працівниця Дніпропетровського обласного архіву, тримає у руках докази геноциду кримських татар радянською владою. Це журнали тоді ще Катеринославських, а зараз Придніпровських залізничників, які виконували той злочинний наказ комуністичної влади - підготувати ешелони. Їх прозвали "ешелонами смерті".

Вікторія Венжега - співробітниця Державного архіву Дніпропетровської області:

Вони навіть не говорили, що це були люди. Це називалося просто спецконтингент, або просто в документах вони писалися, як "с к", дві букви. Місця, щоб лягти, або щоб вільно себе почувати, у вагоні не було. Їх просто натоптували повні вагони. Їх вивезли близько 200 тисяч.

Кримських татар тоді вивозили в Узбекистан, Казахстан та у російські вугільні табори. За записами залізничників, розповідає Вікторія, депортацію проводили за усіма санітарними нормами, та каже насправді людям майже не давали їжі й води. "Ешелони смерті" були в дорозі до 3 тижнів.

Солдати просто заходили у вагони, кричали, чи є мерці. Дорослого віку викидували просто у двері, а малят викидували у вікна, і їх навіть не хоронили. Їх просто залишали обабіч дороги. В офіційних даних вказано, що загинуло 25 процентів, але в не офіційних, після перепису, там більша частина, до 46-50 процентів загинуло людей.

Записи свідчать: примусова депортація тривала три дні. Ці журнали працівники Дніпропетровського обласного архіву віднайшли торік. Одразу організували онлайн виставку доказів геноциду кримських татар, а вже цьогоріч вперше до вісімдесятих роковин депортації вперше продемонстрували дніпрянам документальне підтвердження.

Тетяна Зінковська - співробітниця Державного архіву Дніпропетровської області:

Наша колега працювала над цим фондом Придніпровської залізниці і знайшла деякі факти підтвердження, що було масове вивезення. Можна сказати, що скрупульозне ставлення залізниці, вони надавали наряди на перевезення, кількість вагонів і все це у наших фондах відображено.

Вже сьогодні науковці проводять паралелі.

Вікторія Венжега - співробітниця Державного архіву Дніпропетровської області:

На той час відбувалося винищення цього народу, бо так хотіла радянська влада. В душі проводиться паралель до нашого сучасного життя. Українці біжать хоча б кудись і не відомо, чи повернуться ще колись до своїх домівок.

Ознайомитися з експозицією виставки всі охочі можуть впродовж травня.