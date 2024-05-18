На Одещині вже півтора тижня без водопостачання живе ціле селище. Причина - місцеві комунальники мають великі борги за електропостачання: вони зростають через окремих порушників. У результаті страждають усі жителі. Наші кореспонденти розбиралися, чи є світло в кінці труби.

Селище Радісне. Постачання води та її відведення тут забезпечують напірна вежа й насосна станція. Але шостого травня агрегати зупинилися. Енергетики відключили їх за борги. Про відтермінування не йшлося - місцеве комунальне підприємство не змогло гарантувати, що знайде гроші.

Вадим Лещенко, провідний фахівець відділу ТОВ "Одеська обласна енергопостачальна компанія":

Зараз заборгованість складає сто п'ятдесят тисяч: це заборгованість з січня по теперішній час, а проблеми зі сплатами почалися ще з липня дві тисячі двадцять третього року.

І вже півтора тижня життя в селищі стало справжнім випробуванням. Особливо складно мешканцям багатоповерхівок: а їх близько тридцяти. Адже без водовідведення люди не можуть нормально користуватися каналізацією і вона засмічується. Зараз воду жителям розвозить машина, яку надали небайдужі фермери.

Галина Орловська, жителька селища:

Коли дощова, дощ був - в мене стоять бочки і я набираю ту дощову воду, набрала, щоб каналізацію зливати. А ось це я беру, і ще відрами, щоб зварити їсти, помитися. Взагалі - сильно тяжко!

У комунальному підприємстві кажуть: серед споживачів затятих боржників немає. Проблема - в порушниках, які роблять нелегальні врізання в мережу і так користуються водою. Мовляв, виявити їх непросто, але саме такі невраховані витрати й становлять сімдесят відсотків боргу.

Ольга Стрілець, директор комунального підприємства "Відродження-1":

Тобто вони на лічильнику намотують собі певну кількість води, а все інше - без лічильника. Тому ми мотаємо багато електроенергії, а фактично грошей на рахунок ми отримуємо дуже мало.

Староста розповідає: самостійно погасити заборгованість селище не в змозі. Тому звернулися по допомогу до територіальної громади. Наприкінці минулого тижня депутати проголосували за виділення відповідної суми. Тож днями електропостачання має відновитися, а відповідно й подача води.

Наталія Хайнацька, староста Радісненського старостинського округу:

Відразу все, що потрібно, зробила бухгалтер комунального підприємства, з'єдналася з енергетичною службою і ведуться перемовини, щоб не чекати, коли дійдуть гроші через казначейство на рахунок комунального, а щоб нам дали можливість проплатити за підключення і раніше дати воду.

Але жителі Радісного тепер запитують: чому досі у селищі не усунули нелегальні врізання й дочекалися відключення?

Ганна Брашовян, жителька селища:

Звичайно, всі ці трубопроводи виявити дуже складно, тому що воно все під землею, але якщо це не вирішити, це буде повторюватись щомісяця.

Валентина Ховрина, жителька селища:

Це ж катастрофа - залишити селище без води! У нас ходить інфекція - діти почали сильно хворіти: блювота, нудота, температура. Це все дуже серйозно.

Посадовці відповідають: і раніше шукали порушників (двох уже знайшли), а тепер робитимуть це ще активніше. Зокрема, проведуть тотальну перевірку лічильників у населення та спеціальним приладом виявлятимуть нелегальні врізання в мережу.