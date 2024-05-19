Внаслідок російських атак на Херсонську область загинуло щонайменше двоє людей, є влучання у припортову інфраструктуру.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

У суботу російські війська обстріляли житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерховий будинок та вісім приватних будинків. Було зафіксовано влучання в припортову інфраструктуру. Постраждали складське приміщення, господарські споруди, гараж та чотири приватні автомобілі.

Через російську агресію загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

За даними влади, під обстрілами та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Станіслав, Понятівка, Микільське, Берислав, Михайлівка, Тягинка, Осокорівка, Львове, Новоолександрівка та місто Херсон.