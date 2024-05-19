За добу окупанти обстріляли кожне звільнене село у Луганській області, завдавши основного удару по логістиці. Внаслідок цього відбулося близько 30 вибухів.

Про це повідомила Луганська ОВА.

Противник обстріляв кожне деокуповане село, де залишаються люди. Так, у Невському та Новолюбівці сталося близько 30 вибухів. Зруйновані три будинки та адміністративні будівлі. Масовано обстріляні логістичні шляхи навколо, - розповів він.

Зокрема, за даними голови ОВА, по Макіївці росіяни вдарили з гелікоптера та реактивної системи залпового вогню "Град".

Нагадаємо, за минулу добу росіяни у війні проти України втратили 1210 своїх військових, 16 танків і 48 артсистем.