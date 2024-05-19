Окупанти атакували логістичні шляхи у Луганській області, - ОВА [ Редагувати ]
За добу окупанти обстріляли кожне звільнене село у Луганській області, завдавши основного удару по логістиці. Внаслідок цього відбулося близько 30 вибухів.
Про це повідомила Луганська ОВА.
Противник обстріляв кожне деокуповане село, де залишаються люди. Так, у Невському та Новолюбівці сталося близько 30 вибухів. Зруйновані три будинки та адміністративні будівлі. Масовано обстріляні логістичні шляхи навколо, - розповів він.
Зокрема, за даними голови ОВА, по Макіївці росіяни вдарили з гелікоптера та реактивної системи залпового вогню "Град".
Нагадаємо, за минулу добу росіяни у війні проти України втратили 1210 своїх військових, 16 танків і 48 артсистем.
по темі
Уночі 19 травня російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 із російських Приморсько-Ахтарська та Курська
Під час війни українці мають бути готові до екстрених ситуацій, для чого потрібна спеціальна "валізка" з мінімальним запасом необхідних речей
За минулу добу росіяни у війні проти України втратили 1210 своїх військових, 16 танків і 48 артсистем
У неділю, 19 травня, протягом доби можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів на Полтавщині та Харківщині
Відключення електропостачання українців, які розпочалися 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня