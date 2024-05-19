Від обстрілу Харкова постраждали дві жінки: з'явилися фото наслідків [ Редагувати ]
В результаті сьогоднішнього обстрілу Харкова постраждали дві жінки. Росіяни атакували місто керованими авіабомбами.
"У Шевченківському районі зафіксовано влучання по центральному парку. Постраждали дві жінки. Пошкоджено будівлі кінотеатру, ресторану та автомобілі. У Київському районі пошкоджено територію місцевого кладовища", - розповіли в Офісі генпрокурора.
Там зазначили, що росіяни застосували для обстрілу Харкова дві керовані авіабомби УМПБ Д-30.
"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - додали в Офісі генпрокурора.
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