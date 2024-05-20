Російські війська найактивніше на цей час діють на Покровському напрямку. На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках з початку доби не відбувалося боєзіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:30 20 травня.

Російський агресор продовжує терор цивільного населення на Чернігівщині та Сумщині - обстрілював з артилерії райони населених пунктів Новодмитрівка, Сопич, Попівка, Павлівка, Містки та Єліно.

На Харківському напрямку тривають два боєзіткнення, неподалік села Стариця та міста Вовчанськ. Ворог отримує жорстку відсіч. Інформація щодо втрат противника уточнюється. Терористи завдали авіаудару по району Липців.

На Куп’янському напрямку точиться бій у районі Синьківки. Ситуація контрольована. Одну спробу окупантів перед цим вже було відбито. Також загарбники двічі задіювали авіацію для ударів по наших позиціях неподалік Іванівки.

На Лиманському напрямку завдано два авіаудари - ворог бив з озброєння вертольотів армійської авіації біля Новолюбівки та скинув чотири керовані авіабомби у район Тернів. Боєзіткнень не було.

На Сіверському напрямку наші воїни відбивають атаку неподалік Білогорівки. Ситуація контрольована. Спроба ворога, за підтримки авіації, просунутись вперед у напрямку Роздолівки зазнала невдачі. Ще одного авіаудару окупанти завдали в районі Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку кількість ворожих атак зросла до шести. Окупанти намагалися витіснити наших воїнів з позицій у районах населених пунктів Іванівське, Андріївка, Новий та Кліщіївка. По одному боєзіткненню триває біля Нового та Кліщіївки. Ситуація контрольована.

Знову гаряче на Покровському напрямку - тут уже на цей час зафіксовано 22 атаки. 12 з них тривають. Агресор найбільш активний біля Сокола, Новопокровського та Нетайлового.

На Времівському напрямку противник і надалі здійснює спроби прорвати нашу оборону в районі Старомайорського. Наші воїни успішно відбили три атаки.

На Придніпровському напрямку також відбито три спроби ворога витіснити українських оборонців з Кринок. Втрат наших позицій не допущено.

На інших напрямках ситуація на цей час без особливих змін.

Раніше у Харківській ОВА повідомили, що ЗСУ на 60% контролюють Вовчанськ, проте штурми не припиняються.