Рекордний пакет: Британія уже доправила військову допомогу Україні [ Редагувати ]
Понад мільйон боєприпасів та близько сотні ракет для ППО. Британія пришвидшила доставку військової допомоги Україні. Три тижні тому Лондон оголосив про рекордний пакет підтримки. А нині частина техніки та боєприпасів вже на позиціях захисників. Про все докладніше розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
"Світ не може чекати - допомагати Україні потрібно негайно", - заявив міністр оборони Великої Британії. Грант Шаппс закликав інші країни наслідувати приклад Лондона, де не лише зібрали рекордний пакет військової допомоги. А й у рекордно швидкі терміни доправили його на фронт. Йдеться про понад мільйон боєприпасів, 80 ракет ППО, тонни запчастин, розвідувальні безпілотники, понад 20 систем для розмінування та 20 бронемашин-амфібій "Вікінг". І це наразі не все. Приміром, до кінця місяця мають надійти ще 20 ракет ППО. А взагалі в рамках цього пакету прибуде допомоги на пів мільярда фунтів стерлінгів. Усе це, разом з американською зброєю та боєприпасами, дасть можливість ЗСУ відбити наступ на Харківщині, впевнений британський урядовець. Хоча й наголошує, що наступні кілька тижнів можуть бути складними. А взагалі, каже Шаппс, атаки росіян на Харківщині не було б, якби не затримки обіцяної зброї.
Грант Шаппс, міністр оборони Великої Британії:
Те, що відбувається у Харкові, другому за величиною місті України, коли росія просувається на околицях деяких сіл на півночі - це прямий наслідок того, що ми, міжнародна спільнота, перемкнули увагу на Ізраїль. Дуже важливо, щоби ми більше такого не робили.
Джордж Робертсон, генеральний секретар НАТО 1999-2003 рр.:
Російські сили насправді дуже розтягнуті. путін не може оголосити мобілізацію, бо населення її не підтримає. Але він, вочевидь, будує військову економіку й витрачає шалені гроші в країні, яка насправді не може собі цього дозволити. Реальність полягає в тому, що путін навіть не зміг відібрати всю ту територію, яку парламент рф оголосив російською.
Крім того, Шаппс звернувся до союзників України з проханням дозволити використовувати західну зброю хоча би на території Криму. Адже згідно з міжнародним законодавством - це українська територія, анексована росією. Міністр оборони ще раз наголосив: зараз Лондон не ставить жодних умов Києву - як застосовувати британську зброю для захисту. Тобто - не проти, щоби нею вражали цілі на російській території. У цьому контексті Шаппс закликав Німеччину надати Києву ракети великої дальності "Таурус". Адже канцлер Шольц не хоче загострювати відносини з кремлем.
Грант Шаппс, міністр оборони Великої Британії:
Чому я впевнений, що зрештою Україна переможе? Бо путін блефує. Він не здатний підтримувати військову економіку на цьому рівні рік за роком, щоби не підірвати всю економіку. Суть в тому, що нам треба залишатися сильними для України. Я переконаний: з тим пакетом допомоги, який вже надходить, українці зможуть захиститися.
Джордж Робертсон, генеральний секретар НАТО 1999-2003 рр.:
Те, що Захід втомиться підтримувати Україну - це ще один прорахунок путіна. Він помилився, коли думав, ніби зупинить експансію НАТО. Навпаки - ще дві країни приєдналися. Він вважав, що Європа буде розділеною, а вона залишилася об'єднаною; він гадав, що Америка не об'єднається з Європою, але й це не так. І взагалі: він думав, що загарбає всю Україну за три дні, і це був величезний прорахунок. Тож нам не варто називати його стратегічним генієм.
Цього року Велика Британія надасть Україні допомоги на 3 мільярди фунтів. Це більше, аніж за перші два роки війни. А за договором про гарантії безпеки, Лондон обіцяє підтримувати Київ протягом наступних 10 років.
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