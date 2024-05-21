Закон про "іноагентів" у Грузії ухвалять, навіть попри вето президента країни Саломе Зурабішвілі. Про це заявив спікер грузинського парламенту. Коли за документ можуть проголосувати остаточно та чи означатиме це зміну політичного вектора Грузії - дізнавалися наші кореспонденти.

Політична сага із законом про "іноагентів" у Грузії триває. Проєкт, попри застереження з боку США, а в Конгресі вже заявили про готовність розглянути пропозицію щодо запровадження санкцій проти грузинських посадовців у разі його схвалення у парламенті Грузії налаштовані таки "проштовхнути". Кількома днями раніше, після остаточного голосування, його ветувала президент країни Саломе Зурабішвілі.

Саломе Зурабішвілі, президент Грузії:

Я накладаю вето на цей закон. Він - російський за своєю суттю та духом. І суперечить нашій конституції та всім європейським нормам. І також є перешкодою Грузії на шляху до ЄС.

Закон "Про прозорість іноземного впливу" зобов'язуватиме неурядові організації та ЗМІ, в яких понад 20 відсотків від усього фінансування походить з-за кордону - реєструватися як "іноземний агент". За документом кожного, хто підпадатиме під цю категорію, вважатимуть, цитую, «організацією, що просуває іноземні інтереси». А на тих, хто спробує ухилитися - чекатиме штраф. Близько дев`яти з половиною тисяч доларів. Проросійським цей законопроєкт називають не лише грузини. Схожий, у рф, нагадаю, діє з 2017.

Марія Макарова, росіянка, утікачка з рф, країни-агресорки:

Було страшно, коли я побачила новину про те, що ухвалюється закон "Про іноагентів". І, зокрема, зрозуміла, яке в нього формулювання. А ще й мотивація уряду. Це повторюється такий самий російський сценарій.

Прем'єр-міністр Грузії й одночасно голова проросійської партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе потребу у цьому законі аргументував так: мовляв, «це забезпечить фінансову прозорість отримувачів грантів». В опозиції натомість упевнені: йдеться "про закручування гайок", переслідування і тиск на свободу слова.

Та, попри вето глави держави, багатотисячні протести грузинів у Тбілісі й заклики Заходу щонайменше переглянути цей закон, спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі напередодні заявив - упевнений, що вето депутати подолають, а закон зрештою ухвалять уже наступного сесійного тижня. Водночас прем'єр Кобахідзе дорікнув мітингарям. Він розкритикував слова своїх співвітчизників, які сказали, що «заздрять українцям». І зазначив - мовляв, опозиція хоче відкрити другий фронт проти росії. Тоді, як його уряд, цитую, "робить усе задля збереження миру в Грузії". Також урядовець згадав і про загиблих українців унаслідок розпочатої росією війни, спробувавши так залякати активістів.

Іраклій Кобахідзе, прем'єр-міністр Грузії:

Хочу ще раз нагадати, що означає розділити долю України і яка ситуація там зараз. На жаль, унаслідок цієї війни в Україні загинули десятки тисяч людей. Конкретним статистичним показником є те, що дві треті молодих людей віком 19-24 роки або покинули країну, або померли. Мова про знищення генофонду України. Це те, чому заздрять наші опоненти.

Та президент Грузії Зурабішвілі не втрачає надій зберегти в країні проєвропейський курс. І - офіційним листом - запросила лідера Франції Еммануеля Макрона приїхати до Тбілісі 26 травня у день незалежності Сакартвело. Зурабішвілі наголосила на важливості моменту та додала: "нині на карту поставлена не лише Грузія".