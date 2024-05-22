У Пентагоні відреагували на потребу України бити по росії зброєю США [ Редагувати ]
Сполучені Штати не дозволяли Збройним силам України завдавати ударів по території росії американською зброєю.
Про це заявив речник Міністерства оборони США Патрік Райдер.
"Міністр оборони (Ллойд Остін. - ред.) підкреслив, що наша позиція щодо цього питання не змінилася", - сказав він.
Речник Пентагону додав, що США зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території.
"Ми збираємося продовжити ці розмови з нашими українськими партнерами, а також з нашими міжнародними союзниками. Ведуться дискусії про надання Україні систем протиповітряної оборони", - додав Райдер.
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