Посли Європейського союзу (ЄС) погодили нові санкції проти російської федерації через порушення прав людей в країні. Про це повідомляється в Twitter-акаунті журналіста "Радіо Свободи" Рікарда Йозвяка.

Посли ЄС щойно затвердили новий режим санкцій проти порушень прав людини в росії - неофіційно названий на честь Навального (Олексій Навальний, - ред.).

Журналіст відзначив, що до списку вже потрапили 19 фізичних, а також 1 юридична особа, які несуть відповідальність за смерть Навального.

Раніше група Макфола-Єрмака презентувала новий план посилення санкцій на рф.