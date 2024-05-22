Посли ЄС затвердили нові санкції проти росії - ЗМІ [ Редагувати ]
Посли Європейського союзу (ЄС) погодили нові санкції проти російської федерації через порушення прав людей в країні. Про це повідомляється в Twitter-акаунті журналіста "Радіо Свободи" Рікарда Йозвяка.
Посли ЄС щойно затвердили новий режим санкцій проти порушень прав людини в росії - неофіційно названий на честь Навального (Олексій Навальний, - ред.).
Журналіст відзначив, що до списку вже потрапили 19 фізичних, а також 1 юридична особа, які несуть відповідальність за смерть Навального.
Раніше група Макфола-Єрмака презентувала новий план посилення санкцій на рф.
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