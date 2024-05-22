Укрзалізниця збільшила вартість постільної білизни: скільки коштує [ Редагувати ]
Укрзалізниця змінює вартість постільної білизни у пасажирських поїздах. Вперше за 5 років її буде проіндексовано. Про це повідомляє пресс-служба компанії.
Починаючи з 22 травня постільна білизна у плацкартних та купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ - 120 грн (замість 60 грн).
Перед зміною вартості послуги Укрзалізниця завершила заміну постільної білизни у поїздах. Також до кінця червня цього року буде завершено заміну матраців та подушок на всіх рейсах далекого сполучення.
Перед закупівлею нових комплектів Укрзалізниця провела консультації з провідними виробниками та постачальниками, щоб не просто замінити застарілий інвентар, але й напрацювати нові стандарти, які дозволять врахувати кращі практики ринку та відчутно підвищити комфорт у дорозі та зносостійкість продукції.
В Укрзалізниці наголосили, що утримують на довоєнному рівні вартість соціально важливих внутрішніх залізничних пасажирських перевезень, а регулярні евакуаційні та медичні рейси здійснюють безкоштовно.
Пасажир не має права вимагати від провідника матрац, ковдру та подушку, якщо у білеті не сплачена постільна білизна. Вони входять до комплекту постільних речей разом з окремо упакованим комплектом постільної білизни (два простирадла, наволочка, рушник). Правила УЗ не дозволяють користуватися постільними речами без білизни.
Нагадаємо, Укрзалізниця запустила новий сайт для продажу квитків.
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