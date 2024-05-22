Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак провів розмову з королем Чарльзом III, щоб запросити розпуск парламенту перед очікуваними загальними виборами.

Про це повідомляє Sky News.

Зараз настав момент для Британії вибрати своє майбутнє. Вирішити, чи хочемо ми розвивати прогрес, якого ми досягли, чи ризикуємо повернутися до початку без плану та впевненості, - заявив Сунак.

За його словами, вибори планується провести у той період, коли світ стає більш небезпечним, ніж після закінчення холодної війни.

Основним "ризиком" він назвав війну в Україні, а також "сили ісламського екстремізму" на Близькому Сході, які загрожують глобальній безпеці. Сунак виступає за проведення виборів у четвер, 4 липня.

Варто зауважити, що 2024 рік може стати роком великих виборів, оскільки вперше в історії вибори відбудуться одночасно у більш як 70 країнах.